🎥 📷 Sponsor voorzien voor volgend jaar nu al in zee met Lotto Soudal en dat is te merken aan de Tour-kledij

Ook de overeenkomst met Soudal is nog lopende: tot het einde van het jaar blijft de ploeg wel Lotto Soudal heten. Desondanks springt ook Dstny nu al op de kar. Dat kwam de Daan De Wever (foto), de CEO van Dstny, uitleggen op de persconferentie twee dagen voor de Grand Départ.

Dat brengt meteen ook met zich mee dat het kleurenpallet dat aan de ploeg verbonden is enigszins verandert. De Wever bezocht de bevoorradingszone in Parijs-Roubaix en heeft ook al veel naar massasprints gekeken. Daarbij viel hem op dat de renners van Lotto door het dragen van rode kledij en helmen soms moeilijk te onderscheiden waren van renners van andere teams.

NEW KIT DAY! 🤩



Something new for the #TDF2022 and... for the rest of the season! 🙌



Read all about it here: https://t.co/mHTOSJuq5V pic.twitter.com/rLawxwlZPx