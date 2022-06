Intermarché-Wanty-Gobert verdedigt de niet-selectie van Quinten Hermans

Het niet selecteren van Quinten Hermans door Intermarché-Wanty-Gobert veroorzaakt nogal wat ophef. De ploeg verdedigt de beslissing.

Aike Visbeek, de Nederlandse performance manager van Intermarché-Wanty-Gobert, heeft de beslissing uitgelegd in de Tour de France aan de plaatselijke media. Op de persbabbel bevestigde Visbeek dat de niet-selectie van Hermans een gevolg is van het afspringen van de onderhandelingen over een nieuw contract.

Door de altijd maar aanslepende gesprekken met Hermans is er binnen Intermarché-Wanty-Gobert veel wrevel ontstaan. Uiteindelijk is besloten dat dit geen goede voedingsbodem was om met de nummer 2 van Luik-Bastenaken-Luik naar de Tour te trekken.

PLOEGSFEER

Visbeek benadrukt dat Intermarché de goede ploegsfeer, die dit seizoen geleid heeft tot schitterende resultaten, kost wat kost wilde behouden. Volgens hem moet Hermans ook niet beweren dat hij niet weet waarom hij de sfeer zou verzieken, omdat de sfeer met hem erbij al slecht zou geweest zijn.