De topfavoriet voor de openingstijdrit kijkt vooruit naar vrijdag

Filippo Ganna is topfavoriet om in Kopenhagen de openingstijdrit te winnen en geel te pakken. Met Het Nieuwsblad had hij een gesprek.

De openingsrit van de Ronde van Frankrijk is nog eens een tijdrit. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is topfavoriet om die te winnen en geel te pakken.

Zelf weet Ganna nog niet veel over het Parcours. Dat zei hij in gesprek met Het Nieuwsblad. Hij heeft wel al op de laptop gekeken, maar zal pas vrijdagochtend kijken. Dan staan pas alle hekken en kan Ganna zien hoe breed alles is. Zelf legt hij zich nog geen druk op. Enkel over wat hij de dag voordien zal eten. De gele trui zal voor in Ganna's museum zijn.

Een van de concurrenten is Wout Van Aert. Het is al een aantal keren heel spannend geweest tussen beide renners in de tijdrit. Volgens Ganna is Van Aert een van de meest agressieve tegenstanders in een tijdrit als die in Kopenhagen. Ganna ziet in hem een van de belangrijkste kandidaten voor het geel.