Een grappende Philippe Gilbert is ontspannen in de aanloop naar zijn laatste Tour

Philippe Gilbert rijdt zijn laatste Tour de France. Op het podium tijdens de ploegvoorstelling was hij ontspannen en had hij tijd voor grapjes.

Voor Philippe Gilbert is het al zijn 12e deelname in zijn carrière. Zijn 12e Tour zal ook zijn laatste zijn. "Ik ben blij om hier opnieuw te zijn", vertelde hij tijdens de ploegvoorstelling. "Ik zal hier mijn ervaring met de ploegmaats delen en Caleb Ewan helpen om een etappe te winnen."

De presentator vroeg nog wat het doel van de ploeg is. Hij wist dat etappes winnen met Ewan daarbij hoort. "HIj is de 'rocket pocket' zoals we zeggen", grapte Gilbert. "Of nee het is 'pocket rocket'. Sorry."

Gilbert was niet de enige die tijd had om grappen te maken. Andreas Kron maakt zijn debuut. "Het is droom om samen met Gilbert zijn 12e Tour te beleven, maar we moeten hem wel helpen zodat hij de technologie kan gebruiken", grapte Kron.