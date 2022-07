Pechvogels van de dag: Valverde slachtoffer van vluchtmisdrijf, Belgische kampioene breekt sleutelbeen en ribben

Alejandro Valverde is samen met twee trainingsmakkers op training in zijn eigen regio in Murcia aangereden door een wagen. De bestuurder van de wagen heeft vluchtmisdrijf gepleegd. Valverde werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn ploeg Movistar meldt dat de ervaren renner geen breuken of andere ernstige verwondingen heeft opgelopen.

Op La Plagne is kersvers Belgische kampioene Kim de Baat dan weer op hoogtestage met de voorselectie van Plantur-Pura voor de Tour de France. De Baat is als enige in een afdaling ten val gekomen. De kersverse Belgische kampioene heeft haar sleutelbeen en meerdere ribben gebroken.

Kim: "I think I'll just have to put up with the pain for now. We decided to stay here and gradually start training again within the next days. I'm happy to be able to stay with the team. I'm convinced it will speed up my recovery, also because of the facilities we have here.” 3/3