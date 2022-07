De Cauwer kritisch over het openingsweekend: "Gemengd gevoel voor Wout" en "Wat Sagan zaterdag deed was erger"

Wout van Aert grossiert in tweede plaatsen, ook in deze Tour de France was het al drie keer een zilveren medaille. "Maar die gouden medailles volgen nog."

"Wout zal met een gemengd gevoel terug kijken op het openingsweekend", aldus José De Cauwer in zijn analyse op Sporza.

"Al die tweede plaatsen, dat begint wat te veel te worden. Al werkt de gele trui als een dikke zalf die heel veel verzacht. Zonder dat en met bijvoorbeeld een minder goede tijdrit was het wel erger."

Wout vs Sagan

"Normaal moet je heel blij zijn na zo een weekend, maar in het geval van Wout van Aert is dat anders. Voor hem zijn het een of twee zilveren medailles te veel. Al ben ik ervan overtuigd dat die gouden medailles nog komen."

De Cauwer had ook nog wat te zeggen over het incidentje tussen WvA en Sagan: "Akkoord, Sagan werd een klein beetje naar de buitenkant gedrongen. Maar wat Sagan in de sprint op zaterdag deed was erger, Van Aert hield eerder zijn lijn."