Helemaal niets mis met een rivaliteit tussen Wout van Aert en Peter Sagan

Is er een rivaliteit geboren tussen Wout van Aert en Peter Sagan, de potentiële groene trui en een zevenvoudige groene trui? Als dat al zo zou zijn, is daar helemaal niets mis mee.

Een dag nadat een eigen sprintmanoeuvre druk besproken werd, was Peter Sagan niet te spreken over het sprintgedrag van Wout van Aert. Nochtans deed Van Aert eigenlijk niets verkeerd. Als Sagan vrije doorgang had gehad aan de zijkant van de weg, had hij wel in de buurt van de zege kunnen komen, maar dat zijn nu eenmaal de wetten van de sprint. Het is uiteraard geen toeval dat de spanning net tussen hen beiden oploopt.

Dan is het onmiddellijk terugkoppelen naar Poiters. Daar lag in 2020 de aankomst van de elfde Touretappe. Sagan, opgejaagd door kritiek dat hij nogal gelaten oogt in deze fase van zijn carrière, geeft Van Aert een ferme beuk en wordt terecht gediskwalificeerd. Omgekeerd verwijt Sagan Van Aert dan weer een gebrek aan respect.

Met een nieuw akkefietje tussen deze twee lijkt de toon gezet voor een rivaliteit. Vooral gezien de manier waarop de Slovaak reageerde op deze incidenten, kunnen we ons inbeelden dat de twee geen vrienden zijn. En dat hoeft ook niet. Ten slotte zijn Van Aert en Sagan twee kleppers die in de Tour de France zijn om - onder meer - tegen elkaar te koersen en niet om samen op café te gaan.

BELEVING VAN DE SPRINTER

De kritiek van Roxane Knetemann op Sagan in Vive le Vélo ("Hij is gewoon niet goed genoeg meer") was zwaar overdreven. Dat neemt niet weg dat ook over deze laatste aanvaring Sagan ongelijk heeft en Van Aert, die zegt dat hij niets fout deed, gelijk. Maar een renner die midden in een spurt of in de aanloop naar een spurt verwikkeld is, beleeft die op een andere manier dan de buitenwereld die op basis van tv-beelden oordeelt.

Yves Lampaert vond bijvoorbeeld ook dat hij in de Baloise Belgium Tour niets deed wat elders niet in een massasprint gebeurt. Dit gebeurde ten nadele van Tim Wellens, die in de spurt van een groepje in de Brabantse Pijl van de ene naar de andere kant van de baan slingerde en zich zelf een hoedje schrok na het bekijken van de beelden. Om maar te zeggen: de beleving midden in een sprint is soms anders.

RECHT OM MEE TE SPURTEN

Als Sagan vindt dat zijn veiligheid in het gedrang komt, mag hij dat aankaarten. Zonder dat dat betekent dat hij het gelijk aan zijn kant heeft. Wat je anno 2022 rond de koers ook wel eens hoort: 'Sagan heeft de sprintsnelheid niet meer'. Het doet weinig terzake of dat nu het geval is of niet. Iedereen heeft het recht om mee te sprinten. Een drievoudig wereldkampioen al helemaal.

Het is ergens toch prachtig, die tweestrijd die er zit aan te komen? Een 32-jarige Sagan die met zeven groene truien in de kast zich in de herfst van zijn carrière nog weert. Versus een Van Aert die als hij dit jaar het puntenklassement wint misschien begint aan een eigen lange reeks van groene truien. Laat hen elkaar maar tot het uiterste duwen. Sportief is Van Aert diegene met de beste papieren in 2022.