🎥 Wiggins laat zich gaan wanneer Van Aert passeert: "Moeilijk om te zeggen wat ik vind van Wout zonder te vloeken"

Bradley Wiggins is een fan van Wout van Aert. Dat is nog eens zéér duidelijk geworden, toen Van Aert hem passeerde tijdens de vierde Tourrit.

Voor alle duidelijkheid: Bradley Wiggins koerst zelf niet meer mee, maar geeft commentaar op de motor voor de uitzending van Eurosport en begaf zich dinsdag in de buurt van Van Aert. "Dit is de leider in de koers, Wout van Aert", zegt Wiggins van op de motor. "Hij ziet er schitterend uit in zijn gele trui."

De lofzang voor Van Aert gaat nadien nog even voort. "Hij is een klasse apart. Zijn ploegmaat brengt hem naar voren." Vervolgens richt Wiggins zich rechtstreeks tot Van Aert. "Goedemorgen, Wout. Je ziet er fucking, oei, nu vloek ik in de live-uitzending. Je ziet er klasse uit. Fijne dag."

🚴🇫🇷 | Wiggins kan op de motor amper zijn enthousiasme beheersen als Van Aert in de gele trui voorbij komt. Eigenlijk helemaal niet zelfs! 😅🤬 #TDF2022



De voormalige Tourwinnaar komt toch maar excuses voor de kijkers. "Sorry hoor. Het is moeilijk om te zeggen wat ik vind van Wout zonder te vloeken. Ik kon me nog net inhouden."