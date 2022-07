Wereldkampioene klopt Nederlandse rensters Kool en Vos en behaalt tweede ritzege in Giro Donne

De wereldkampioene was al een keer eerder aan het feest in de Giro Donne. Kool en Vos waren in Reggio Emilia ook wel gebrand op een ritzege, maar ze kwamen net tekort aan de streep.

Een dag nadat Van Vleuten een belangrijke slag sloeg in het klassement, was er op papier weer een sprinterskans in de Giro Donne. Al waren er in de finale wel enkele knikjes waar eventueel het verschil gemaakt kon worden. Dat bleek ook. Vitillo, Bariani, Monticolo, Barnes en Carbonari gingen in de aanval. Bariani liet in de finale haar medevluchters achter.

Ondertussen zaten ze ook in het peloton niet stil. Daar waren ze volop jacht aan het maken, om het alsnog tot een groepsspurt te laten komen. In de laatste tien kilometer dook de voorsprong van de leidster onder de minuut. Op vier kilometer van de aankomst was de hergroepering een feit.

VAL MET KILOMETER TE GAAN

Het werd dus wel degelijk een sprint. Opnieuw een kans dus voor rensters als Vos, Balsamo, Kool en Kopecky. Achteraan in het peloton was er een valpartij onder de vlag van de laatste kilometer. Alle toppers kwamen er wel heelhuids door. Wereldkampioene Elisa Balsamo - voor de gelegenheid in maglia ciclamino - bracht haar versnelling op gang. Niemand had er nog een antwoord op. Kool en Vos werden tweede en derde.