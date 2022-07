🎥 Van der Poel blijft anoniem rondrijden, analist hekelt tactiek: "Mathieu, wat is er in hemelsnaam aan de hand?"

Ook in de vierde Tourrit reed Mathieu van der Poel anoniem rond. De tactiek van de ploeg om in de kasseienrit alles op hem te zetten? Een analist op Eurosport betwijfelt of dat de juiste keuze is.

Dat Van der Poel zich niet toonde in de groepssprints, tot daar aan toe. Ook op de Cap Blanc-Nez, waar Wout van Aert wegreed, was de Nederlander niet vooraan te vinden. Eurosport-analist Adam Blythe, een ex-renner van Lotto Soudal, snapte er niets van. "Mathieu, wat is er in hemelsnaam aan de hand? Waar is Van der Poel? Dit was een perfecte helling om Wout te volgen. Waar was hij?"

💬 @AdamBlythe89: "Mathieu, what the hell is going on?!" 🤷‍♂️



Blythe bedacht zich al snel dat het de strategie is van Alpecin-Deceuninck om hem fris te houden voor de rit naar Arenberg. "Ze houden hem achter de hand voor een rit die zo'n gok is. Hij kan twee keer lek rijden op de eerste kasseistrook en dan zie je hem niet meer vooraan. Dan heeft hij vijf dagen verspild."

Een Van der Poel is niet het type renner om tegen te houden, is de redenering van de Brit. "Je mag zo'n renner hem niet laten inhouden. Hij is Van der Poel. Laat hem koersen."