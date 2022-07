Marianne Vos zorgt voor bisnummer in de Giro Donne, Lotte Kopecky 2e

Marianne Vos heeft haar 2e zege in de Giro Donne geboekt. Ze won makkelijk de sprint voor Lotte Kopecky. Annemiek van Vleuten blijft leidster.

De 5e rit van de Giro Donne had een speciale lay-out. Het vertrek was in Grumello del Monte (Sarnico). Daar werden met 5 ronden gereden met telkens de beklimming van de San Pantaleone (3e categorie). Daarna zetten de renners koers naar Bergamo. Daar was er nog een korte klim enkele kilometers van de aankomst, maar die telde niet meer voor het bergklassement.

Tijdens de 1e helft van de rit was het zo goed als wapenstilstand. Er werd geen aanvalspoging genoteerd. Over halfweg waren er de 1e pogingen, maar niemand geraakte echt weg. Tot Victoire Berteau wegreed. Zij sprokkelde bijna een minuut bijeen, maar in het zicht van de helling in de buurt van Bergamo was die voorsprong zo goed als verdwenen.

Op die helling vielen Marianne Vos, Elisa Longo Borghini en Mavi Garcia aan. In de afzink vochten ze voor hun beperkte voorsprong, maar in de slotkilometer werder ze bijgehaald door enkele rensters met onder meer leidster Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky. Vos sprintte makkelijk naar de zege voor Kopecky. Van Vleuten blijft leidster. Vos heeft nu al 240 zeges in haar carrière.