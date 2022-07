Mathieu van der Poel kent opnieuw een slechte dag: "Ik ben nog maar een schim van mezelf"

Mathieu van der Poel beleeft op dit moment niet leukste momenten uit zijn carrière. Ook op de kasseien richting Arenberg kwam hij nauwelijks in het stuk voor.

In het algemeen klassement stond hij op een 5e plaats dankzij een goede tijdrit. Al zagen we hem daarna vooral achteraan het peloton. Op weg naar Calais werd hij opnieuw verwacht, maar hij gaf niet thuis.

Op weg naar Arenberg zagen we van der Poel op de 1e kasseistroken vooraan het peloton, maar dan verdween hij op de achtergrond en uiteindelijk moest hij lossen. Hij finishte als 81e op 3'48". Daardoor is hij in het klassement weggezakt naar plaats 54.

OOK IN DENEMARKEN AL

"Het is niet echt positief", zei van der Poel tegen de Nederlandse media. "Ik had gehoopt dat ik vandaag een betere dag zou hebben, maar het was slechter. Op dit moment ben ik een schim van mezelf. Dat is frustrerend en ik weet niet waar het aan ligt."

"Ook in Denemarken was ik al niet zo goed, maar daar viel dat nog niet zo op. Ik voelde wel al vanaf het moment dat ze begonnen te koersen, dat ik op de limiet zat. Ik hoop dat het gaat verbeteren. Anders zal het een lange Tour worden."