Na de kasseien op weg naar Arenberg: Tadej Pogacar is winnaar van de dag

Tadej Pogacar heeft weer kunnen lachen na de finish in Arenberg. Hij is weer wat uitgelopen in het klassement.

Het was een slijtageslag op weg naar Arenberg. Verschillende klassementsrenners kenden pech. De ene viel. De andere moest van wiel veranderen of zelfs zijn fiets wisselen. Voorin trok Tadej Pogacar zich dat allemaal niet aan en hij reed altijd attent voorin. Hij glipte zelfs mee met Jasper Stuyven toen die aanviel op strook 3. De verschillen tussen de klassementsmannen zijn wat groter geworden daardoor. Verschillende favorieten staan nog binnen de minuut. Primoz Roglic en Ben O'Connor staan het verste. Een overzicht: Tadej Pogacar staat 4e in het klassement

Jonas Vingegaard (21" op Pogacar)

Adam Yates (29")

Geraint Thomas (31")

Aleksandr Vlasov (37")

Daniel Felipe Martinez (50")

Romain Bardet (51")

Nairo Quintana (55")

David Gaudu (56")

Jakob Fuglsang (1'01")

Enric Mas (1'02")

Guillaume Martin (1'48")

Rigoberto Uran (1'59")

Primoz Roglic (2'17")

Ben O'Connor (4'15")