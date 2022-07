Sven Nys duidelijk over Van der Poel: "Een Mathieu in topvorm had altijd met Wout proberen mee te gaan"

Ook Sven Nys stelde vast hoe Wout van Aert imponeerde en Mathieu van der Poel afwezig bleef in de debatten op weg naar Calais.

Nys is in de Tour om commentaar te geven voor de radio en laat zich in de podcast Sporza Tour uit over Mathieu van der Poel. "Zijn tijdrit beloofde veel goeds, maar ik had verwacht dat hij meer als lead-out zou optreden en op de rustdag gaf hij toe dat hij nog niet de beste benen heeft. Een Mathieu in topvorm had altijd met Wout mee proberen te gaan op dat klimmetje. Dat ligt hem immers als gegoten."

De vraag is dan: in welke vorm verkeert Van der Poel momenteel? "Je kunt je afvragen wat er de voorbije maanden met Van der Poel is gebeurd. In de eerste plaats in de Giro, waar hij indrukwekkend was. Misschien heeft hij daar een tikkeltje te veel gegeven door elke dag in de aanval te gaan. Breekt hem dat nu zuur op? Het is niet evident om top te zijn in de Giro én de Tour."

VERKLARINGEN

Er zijn ook andere verklaringen mogelijk. "Het kan ook dat hij nog niet de juiste benen heeft gevonden na zijn hoogtestage, dat hij het topje van zijn supercompensatie nog niet heeft gevonden. Maar misschien spreekt hij dat in de kasseirit allemaal tegen, met Mathieu weet je het nooit."