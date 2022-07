Meervoudig nationaal kampioen test positief op EPO

Het is Tour de France en dan staan de spanningen zoals steeds strak. Dopingnieuws is dan ook altijd uit den boze, van waar het ook komt.

Het onderzoek naar Bahrain-Victorious had het peloton voor de tourstart in Kopenhagen in zijn greep, nu is er een positief epogeval in Turkije.

Turks kampioen

Onur Balkan is er betrapt buiten competitie. De renner van Sakarya BB, een continentale ploeg, heeft geen B-staal aangevraagd.

Balkan werd enkele weken geleden nog derde op het Turks kampioenschap. Vijf keer reed hij in de Turkse trui rond, na zeges in 2016, 2017, 2018, 2020 en 2021.