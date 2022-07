Tour de France: Wout Van Aert trekt in de aanval en kent opnieuw pech (zonder veel erg)

Wout Van Aert is bedrijvig in de 6e Tourrit. Op weg naar Longwy is hij op pad met Jakob Fuglsang en Quinn Simmons. Ook valt er een nieuwe opgave te noteren.

Het was al hommeles van bij de start. Verschillende renners probeerden weg te rijden. Taco van der Hoorn probeerde het onder meer. Ook Brent Van Moer waagde zijn kans. Wout Van Aert was al van bij het begin bedrijvig. Nog opvallend: Tadej Pogacar sloop ook eens mee in een vlucht van zo'n 30 renners, maar dat feestje ging niet door.

Uiteindelijk trok Van Aert voor de zoveelste keer door. Hij kreeg Jakob Fuglsang en Quinn Simmons mee. Zij mochten wel wegrijden van het peloton, maar ze laten het trio niet te ver rijden. Van Aert kreeg wel opnieuw af te rekenen met pech. Zijn ketting lag eraf, maar hij loste dat probleem snel weer op. Verderop wisselde hij van fiets.

💛 @WoutvanAert has had a mechanical which has seen him delayed in the break!



💛 @WoutvanAert est victime d'un saut de chaîne ! Le Belge repart quelques mètres derrière ses deux compagnons de fugue !#TDF2022 pic.twitter.com/HnJdm9b2MB July 7, 2022

It's a bike change for 💛@WoutvanAert, hopefully this one fits!



💛 @WoutvanAert change de vélo à l'avant de la course ! Le Belge repart quelques secondes après !#TDF2022 pic.twitter.com/rCGwRsR42g — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Ook viel er een nieuwe opgave te noteren. Het draaide al enkele dagen niet goed bij Alex Kirsch en ook in deze etappe was er geen beterschap. Hij besloot dan om op te geven. Met Mathieu van der Poel gaat het ook niet zo goed. Hij hing in het begin van de etappe in het peloton aan de rekker.