Aleksandr Vlasov na zijn crash: "Het vertrouwen is niet aangetast"

Aleksandr Vlasov was gevallen in de rit naar Longwy. Die crash heeft zijn vertrouwen niet aangetast.

Op zo'n 8 km van de streep was er een bocht naar rechts. Meteen na die bocht was er een verkeerseiland met wat verkeersborden. Gevaarlijk volgens velen en een er was een valpartij. Bij de slachtoffers was ook Aleksandr Vlasov, maar hij kon verder.

"Net voor mij viel een renner", zei Vlasov. "Maar ik kon hem niet niet ontwijken. Mijn ploegmaats wachtten mij onmiddellijk op en reden hard in de achtervolging. Ze brachten mij terug in de 1e groep op zo'n 4 km van de streep."

Vlasov verloor uiteindelijk 5 seconden aan streep: "Wellicht komt dat omdat ik de laatste 8 km vol heb moeten rijden, maar ik voelde me opnieuw goed en ook na de val kon ik kracht blijven zetten. Dus ik heb het alle vertrouwen de volgende dagen. Hier en daar heb ik wel wat schrammen, maar ik denk dat het meevalt."