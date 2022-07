De Cauwer analyseert: "Dit biedt geen veiligheid" en "Een masterplan, met z'n allen tegen Pogacar aanvallen?"

We zijn een dikke week ver in de Tour de France en eigenlijk is er nog niet al te veel beslist. Een aantal schaduwfavorieten zijn op flinke achterstand gezet, maar verder is nog veel mogelijk beseffen ook de analisten.

"Wat Vingegaard gedaan heeft, stemt toch tot positiviteit bij Jumbo-Visma denk ik", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza. "Er is al heel veel gebeurd. We hadden de openingstijdrit, de kasseienetappe, een aankomst bergop in Longwy en vandaag kwamen we aan op La Planche des Belles Filles. 35 seconden is dan veel, maar ook niet veel. Dit biedt geen veiligheid, wel een mentale voorsprong." Met z'n allen? Hoe Pogacar uit het geel krijgen? "Het zal moeten komen van een gezamenlijke aanval met een vrij grote groep, één tegen allen. Maar ik denk niet dat ze die situatie zullen kunnen creëren, want ze zullen uiteindelijk toch weer voor hun eigen prijzen rijden." "Bij Jumbo-Visma zijn ze misschien met een masterplan bezig. Als INEOS, Bora en AG2R dan zouden meewerken ... Maar vaak koersen ze achter elkaar voor hun plekje in de top-10."