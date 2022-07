Daar gaan we: Van Aert potentieel Tourwinnaar? "Een coureur om vijf-zes ritten per Ronde van Frankrijk te winnen"

Van Aert heeft het geel ingeruild voor groen, maar kenners zien in hem nog een potentieel Tourwinnaar. Zeker aangezien hij zo veel indruk blijft maken in de Tour.

Eddy Planckaert was zaterdagavond te gast in Vive le Vélo. Planckaert laat zich zelden nog uit over de koers. Als hij dat doet, laat hij zich ook volop gaan. "Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot doen berewerk. Wout moet zo zeven renners bij hem hebben. Voor hetzelfde geld zit hij in de valies en komt hij er niet meer uit", verwijst Planckaert naar het feit dat Van Aert ingesloten geraakte in de sprint in Lausanne.

© photonews

"Er moet iemand zijn die hem brengt in de laatste 200 meter. Je moet eens zien hoe die mens spurt in de laatste 250 meter. Ik ga het niet dramatiseren, hij wordt wel beschermd, maar dat is een coureur om vijf-zes ritten per Ronde van Frankrijk te winnen."

AKKOORD MET HINAULT EN MERCKX

En wie weet zou hij zelfs ooit de Tour kunnen winnen? Ja, daar blijft Planckaert bij. "Doe daar drie-vier kilo af, hij zal dan misschien niet zo explosief meer zijn, maar dan moet ik het nog zien. Hinault zegt het ook. Merckx zegt het ook: die kent ook iets van koers, hé."

Waar de ex-renner dan weer minder over te spreken was, was de vlucht richting Longwy. "Gelukkig is zijn voorsprong voor de groene trui zo groot, maar je kunt altijd een inzinking krijgen. Als ploegleider zeg je dan: je gaat die rit winnen. Ze hebben talent genoeg in die ploeg om met twee anderen op kop te rijden. Van Aert is geen coureur om in dienst te rijden of om in het geel honderd kilometer voorop te rijden. Dan word ik nerveus."