Eddy Planckaert komt terug op reactie Wout van Aert: "Ben superfan" en "Had al drie keer groen kunnen gewonnen hebben"

Eddy Planckaert opperde in Vive le Vélo dat Wout van Aert vijf-zes ritten zou kunnen winnen, of misschien nog meer, als hij in de Tour de France met een ploeg zou mogen komen die volledig rond hem gebouwd is.

"Het kan altijd meer zijn en je kan het negatieve benadrukken of je kan na twee ritzeges en de groene trui ook je pollekes kussen en heel tevreden zijn", reageerde Wout van Aert op de hele zaak bij Sporza. Waarop Planckaert toch in Vive le Vélo even duidelijk wilde stellen dat hij grote fan is van Wout: "Ik wil het even duidelijk stellen. Ik ben hele grote fan, voor mij is hij top-5 ooit van Belgische wielrenners. Ik heb hem zelfs Wout van Mars genoemd." Superchapeau "En natuurlijk zit hij goed bij Jumbo-Visma. Hij zal er zich goed voelen, maar ik denk als een winnaar - en Wout is een winnaar - en dan denk ik dat hij als hij een ploeg heeft die volledig voor hem rijdt, dan had hij nu al drie keer de groene trui gewonnen." "Met zeven sterke renners zoals Benoot heeft hij nu al vijftien ritten gewonnen in de Tour de France. Maar natuurlijk zit hij goed en superchapeau dat hij al twee keer gewonnen heeft. Voor mij kan hij alles winnen, als het verkeerd overgekomen is wil ik mij verontschuldigen."