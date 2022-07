Iedereen heeft bewondering voor Wout van Aert: "Vormpeil bijna buitenaards, indrukwekkend hoe goed hij is"

Lof en bewondering op alle banken voor Wout van Aert. Zijn indrukwekkende Tour de France wekt veel respect los, ook bij andere ploegen.

In Het Laatste Nieuws komen ze met een lijstje aan reacties die ze verzameld hebben. "Ik heb twee woorden voor zijn vormpeil: bijna buitenaards. Van Aert is met afstand de meest complete renner van het peloton. Ik bewonder wat hij doet", zegt Fabio Jakobsen. Eenzelfde geluid bij ploegmaat Yves Lampaert: "Ik kijk elke dag met meer verbazing naar Wout. Ik ben het meest onder de indruk van zijn recuperatievermogen".

© photonews

Ook Tim Wellens van Lotto Soudal vindt het straf wat Van Aert allemaal klaarspeelt. "Wout van Aert is van een ander niveau. Het is indrukwekkend hoe goed hij is. Om zo makkelijk te winnen, moet je er echt bovenuit steken." Bij AG2R rijdt met Oliver Naesen eveneens een landgenoot die Van Aert looft. "We kunnen niet genoeg benadrukken wat voor een uitzonderlijke renner hij is. Zo iemand ga ik in mijn leven niet meer meemaken."

Binnen de eigen ploeg is het besef eveneens aanwezig wat voor een grote impact Wout van Aert uitoefent op het Tour-peloton. "Als Wout beweegt, beweegt het hele peloton. Iedereen is dan bang dat er iets gaat gebeuren", aldus ploegleider Frans Maassen. Blijf dus op het puntje van uw stoel zitten om te zien welke acties Van Aert nog allemaal gaat ondernemen in deze Tour.