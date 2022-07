Patrick Lefevere positief gestemd over mogelijk nieuw contract voor Yves Lampaert

Yves Lampaert stond al met het nieuwe truitje van Soudal-Quick-Step te pronken. Patrick Lefevere heeft er een goed oog in dat Lampaert dat ook volgend seizoen zal aantrekken.

Het zou uiteraard zonde zijn moest de man die de gele trui droeg in deze Tour, en bij de voorstelling het nieuwe shirt al aantrok, er volgend jaar niet meer bij zijn. Zonder officieel nieuws aan te kondigen gaf Lefevere te kennen dat het wel in orde komt.

© photonews

Yves Lampaert is aan het einde van dit jaar einde contract bij Quick-Step. Als beide partijen met mekaar verder willen, moet er dus een nieuw contract ondertekend worden. "Ik ben een West-Vlaming en hij is een West-Vlaming. Voor mij is een handshake evenveel waard als een handtekening. Ik heb wel voorlopig zijn hand nog niet geschud."

Een grapje van Lefevere, die vervolgens dan toch bevrijdende woorden uitspreekt: "Jaja, we zullen wel tot een akkoord komen voor de komende jaren". Uitkijken naar het moment dus waarop Quick-Step en Lampaert dat officieel kunnen aankondigen.