Vorig jaar nog vierde in Tour, nu naar huis op rustdag: "Chronisch scherpe pijn"

Vorig jaar eindigde hij knap vierde in de Tour de France, dit jaar verging het hem veel en veel minder.

En dus is het nu einde verhaal voor Ben O'Connor, die vorig jaar dus nog vierde werd in de Tour de France maar dit jaar na onder meer een val pas 86e stond op al bijna vijftig minuten.

"Ik heb chronische, scherpe pijn die het mij onmogelijk maakt om verder te rijden", aldus O'Connor in een reactie via de ploeg.

Vuelta

Hij zal op rit 10 dinsdag dan ook niet meer aan de start staan. "Ik reed min of meer rond met een been. Het doet pijn, want de Tour is de grootste race van het jaar."

"De blik gaat nu op de Vuelta. Dat stond altijd al op mijn kalender, maar ik ga daar nu proberen neerzetten wat in de Tour niet is gelukt."