Steven Kruijswijk doet het plan uit de doeken: "Geweldig als het lukt"

In rit 11 van de Tour leek Jumbo-Visma goed voorbereid. Steven Kruijswijk sprak over een plan bij Sporza.

Jumbo-Visma viel al vroeg aan in de 11e Tourrit. Al in de start en ook op de Télégraphe en de Galibier. Zo konden ze de koers hard maken en het geel van Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard overnemen.

"We hadden deze zware etappe op voorhand al aangestipt", zei Steven Kruijswijk aan Sporza. "We wilden Vingegaard voorbij Pogacar krijgen en dat is door ons aanvallend werk gelukt. We konden de koers ook hard maken door de ploeg die we hebben met Wout Van Aert, Tiesj Benoot en Christophe Laporte. Ook wisten we dat de Grandon een perfecte klim was voor Vingegaard. Het was geweldig om te horen dat hij het kon afmaken."

Kruijswijk beseft dat de Tour nog niet gedaan is: "Er komen nog lastige dagen. Gelukkig kunnen we rekenen op een sterk team. We zullen scherp moeten blijven tot in Parijs en bij de les moeten blijven, want met Pogacar weet je nooit."