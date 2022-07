Wereldkampioene Ellen van Dijk topt de snelste tijd in de proloog van de Baloise Ladies Tour

Ellen van Dijk is de 1e leidster in de Baloise Ladies Tour. Ze heeft de snelste tijd in de proloog neergezet.

De Baloise Ladies Tour startte met een proloog in Utrecht. Het parcours was biljartvlak met maar 6 echte bochten. Ook was het nog geen 4 km lang. Iets langer dan een achtervolging dus. Ellen van Dijk was als wereldkampioene en werelduurrecordhoudster topfavoriete. Ze zette halfweg ook de toptijd neer: 5'08". Nadien kwam Lorena Wiebes nog het dichtste in de buurt op 11 seconden. Esmée Peperkamp zette de 3e tijd neer. Zij heeft 14 seconden achterstand. Van Dijk is ook de 1e leidster van de Baloise Ladies Tour.