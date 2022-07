Boonen zag sterk Jumbo-Visma zware klap uitdelen maar waarschuwt: "Ik denk dat Pogačar hiervan gaat herstellen"

Ook Tom Boonen heeft met grote ogen gekeken naar het sterke Jumbo-Visma, dat Pogačar een zware klap toediende. Desondanks gelooft Boonen nog in het herstel van de topfavoriet.

Ze hebben de hele etappe gebruikt om Pogačar te bestoken. Van start tot finish. Dat zien we niet vaak, want vandaag de dag is alles veel berekender. Maar nu gingen ze volle gas om Pogačar helemaal leeg te krijgen. Een perfect staaltje koerstactiek van een erg sterke ploeg", looft Tom Boonen de inspanningen van Jumbo-Visma bij Het Laatste Nieuws.

ENERGIENIVEAU OP NUL

Wat was er aan de hand met Pogačar? "Over zijn vorm zou ik niet twijfelen. Hij was gewoon afgemat. Zijn bordje werd helemaal leeg gegeten. Al op 60 kilometer van de finish werd hij voortdurend bestookt. Ik denk dat hij onvoldoende tijd had om nadien te eten en te drinken en dus te herstellen. Zijn energieniveau zat helemaal op nul. Dat zag je aan zijn zwalpende stijl."

Dan lijkt het onmogelijk om dit weer te boven te komen, toch? "Er is een zware klap uitgedeeld, maar ik denk dat Pogačar zich hiervan gaat herstellen. Hij is enorm veerkrachtig. Hij botst nu wel tegen een flinke achterstand aan, maar er komen nog enkele stevige etappes aan én een tijdrit van 40 kilometer op de voorlaatste dag. Er kan nog veel in deze Tour. En niets is zo mooi als een strijd met twee."