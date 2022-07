Coach onthult: "Pidcock heeft dit waanzinnig plan in zijn hoofd"

Na de overwinning van Tom Pidcock op Alpe d'Huez was zijn coach Kurt Bogaerts een tevreden man. De toekomstdoelen zijn duidelijk, ook al voor dit jaar.

Tom Pidcock won op Alpe d'Huez en dus was coach Kurt Bogaerts een gelukkig man. "De hitte? We hebben eraan gewerkt en hij kan er nu goed tegen", klinkt het bij Sporza.

De doelen voor nu en de komende jaren zijn duidelijk, te beginnen met het WK mountainbike binnen een dikke maand in Les Gets.

Uniek

"Pidcock heeft het waanzinnig idee in zijn hoofd om in de drie disciplines wereldkampioen te worden. Het ultieme is in een jaar."

"WK cyclocross winnen is gelukt, dat zal niet vaak gebeuren. Nu gaan we zien waar het schip strandt. Als hij het over heel zijn carrière zou kunnen, dan zou dat al uniek zijn."