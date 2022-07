Marc Sergeant ziet enkel kopmannen in deze Tour winnen

Marc Sergeant ziet dat er enkel nog maar kopmannen hebben gewonnen in deze Tour. Dat zei hij in Het Nieuwsblad.

Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Wout Van Aert, Simon Clarke, Tadej Pogacar, Bob Jungels, Magnus Cort, Jonas Vingegaard en Tom Pidcock. Dat zijn voorlopig alle ritwinnaars van deze Tour.

Volgens Marc Sergeant zijn dat alleen kopmannen. Dat zegt hij in Het Nieuwsblad. Hij vindt dat enkel Clarke de uitzondering is, maar dat komt volgens hem omdat in de rit naar Arenberg valpartijen en lekke banden waren. Daardoor was er een andere dynamiek in die rit.

In de rit naar Alpe d'Huez leek het een rit voor de mannen van de 2e rij te worden, zag Sergeant. In de vroege vlucht zaten eerst alleen mannen die je niet meteen zou verwachten, maar de wind op de Lautaret besliste daar anders over volgens Sergeant. De wind zorgde ervoor dat het peloton in de buurt bleef en dat je het verschil kon overbruggen. Daardoor kon onder meer Pidcock de oversteek maken. Zo was er weer een kopman aan het feest.