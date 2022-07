Zorgt Wiebes voor unieke prestatie in Baloise Ladies Tour?

De Baloise Ladies Tour is vooralsnog spek voor de bek gebleken voor de Nederlandse wielrensters.

De proloog in Utrecht werd gewonnen door Ellen Van Dijk die 11 seconden voorsprong had op haar landgenote Lorena Wiebes. Op de derde plek stond met Emsée Peperkamp nog een Nederlandse.

Eén dag later was er een nieuwe leidster: Lorena Wiebes. Ze won de massapsrint in Zulte voor twee landgeotes en pakte de leiderstrui over. De DSM-rensters won een dag later opnieuw en ook de derde rit in lijn was een kolfje naar de hand van grote slokop Lorena Wiebes.

Daarna volgde een tijdrit waarin Ellen Van Dijk opnieuw even overnam van Wiebes en de leiding in het klassement opnieuw overnam. Met een verschil van 30 secnden lijkt die eindzege ook veilig te zijn.

Maar dat zal Wiebes er niet van weerhouden om in Deinze voor haar vierde overwinning te gaan in Deinze. De rensters moeten enkele keren een lokaal parcours rijden, goed voor 119 km. Op dat parcours liggen ook enkele kasseistroken