🎥 Tour de France Femmes: Lorena Wiebes mag haar sprintersbenen in Frankrijk tonen, sterrenteam bij Trek-Segafredo

Zondag begint de Tour de France Femmes. De 1e selecties sijpelen al binnen.

Team DSM stelt 2 kopmannen op. Lorena Wiebes moet de massasprints winnen en Juliette Labous zal proberen een zo goed mogelijk klassement te rijden.

"Daarnaast zullen we tijdens de ritten bekijken of er geen andere etappezeges mogelijk zijn", Albert Timmer. "We hebben alleszins een team die onze doelen kan waarmaken."

Ook bij Trek-Segafredo maakten ze hun selectie voor de Tour de France Femmes bekend. In de sprint is er Elisa Balsamo. Elisa Longo Borghini zal voor het klassement gaan. Ook zijn is er nog Ellen van Dijk. Shrin van Anrooij mag ook mee.