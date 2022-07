Aleksandr Vlasov schuift op in het klassement: "Ik voel me nog altijd niet 100%"

Aleksandr Vlasov zat in de vroege vlucht. Hij kon de favorieten voor het eindklassement voorblijven en maakte zo een sprong in het klassement. Toch voelt hij zich nog altijd niet 100%.

In de vroege vlucht van rit 16 zaten enkele opvallende figuren. Zo ook Aleksandr Vlasov. Ook had hij met Felix Großschartner een ploegmaat bij zich.

"Het was het plan om mee in de ontsnapping te zitten", liet Vlasov via zijn ploeg weten. "In het begin moest ik wel veel energie steken om ervoor te zorgen dat de gang in de ontsnapping in stand bleef, maar Großschartner was een goede steun. We kwamen uiteindelijk in een perfectie positie aan de voet van de cols."

Op de beklimmingen moest Vlasov elke keer passen bij een aanval: "Ik moest elke keer mijn eigen ritme volgen. Ik heb nog altijd mijn klimmersbenen niet gevonden. Ook voel ik me nog altijd niet 100%."

Uiteindelijk schoof Vlasov op naar plaats 8 op 6'18" van leider Jonas Vingegaard. "We zullen zien wat de volgende 2 dagen in de Pyreneeën brengt. Ik zal zien hoe ik recupereer en ik denk dat het lastig zal zijn om mee te gaan in de vroege vlucht", besloot hij.