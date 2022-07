Kritiek in podcast Armstrong op opgave Roglič: "Je bent prof en je ploeg strijdt voor zege, dan stap je niet zomaar af"

Jumbo-Visma telt een paar pionnen minder na onder meer het afstappen van Roglič. Lance Armstrong staat daar in zijn podcast bij stil.

Roglič verscheen niet aan de start van de vijftiende rit en daar kwamen ze in de podcast The Move op terug. "De officiële uitleg van zijn ploeg was dat hij de tijd wil nemen om zijn blessures te laten herstellen. Voor de goede verstaander: om zich voor te bereiden op de Vuelta", schetst Armstrong de situatie. Zijn gast in de podcast is zijn landgenoot George Hincapie en die kan dat besluit helemaal niet smaken.

ANDERE SITUATIE DAN VORIG JAAR

"Zelfs met zijn blessures kon Roglič nog van waarde zijn voor Vingegaard. Misschien is de liefde tussen de twee bekoeld. Maar dat is geen excuus. Je bent een prof, je wordt goed betaald en je ploeg strijdt om de eindzege. Dan stap je niet zomaar af", is Hincapie streng. "De situatie is volledig anders dan bij zijn opgave van vorig seizoen. Om nu plots naar huis te gaan: die beslissing bevalt me niet."

Armstrong geeft Hincapie gelijk en denkt dat het vooral een besluit van de renner zelf is. "Dat duidt erop dat de zaken niet goed zitten. De ploeg kan hem natuurlijk niet verplichten om door te gaan. Als de renner 'neen' zegt, is het 'neen'. We zijn er natuurlijk niet bij in de ploegbus, maar dit verhaal zit niet goed. Ik zou het échte verhaal wel eens willen kennen."