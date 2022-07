Straks twee Belgische groene truien? "Kopecky heeft aantal Tourritten aangekruist en ook groen is mogelijkheid"

Van Aert gaat de groene trui winnen in de Tour bij de mannen, doet Lotte Kopecky dat ook bij de vrouwen? Het is geen onrealistische doelstelling.

Met de Tour de France Femmes die om de hoek loert, komt er alweer een belangrijk moment in de carrière van Lotte Kopecky aan. Kopecky is één van de belangrijke troeven bij SD Worx. "Lotte heeft een aantal ritten aangekruist om voor de ritzege te gaan", meldt ploegleider Danny Stam. "Inclusief de derde etappe. Deze rit eindigt op een steile klim. Deze oplopende aankomst zou haar moeten liggen."

VEEL PUNTEN TE WINNEN BIJ TUSSENSPRINTS

Het hoeft evenwel niet bij ritzeges te blijven. "Groen is ook een mogelijkheid voor Lotte. Ze kan punten pakken op verschillende plekken. Er vallen veel punten te winnen bij de tussensprinten. We zullen zien hoe we daarmee om gaan."

SD Worx gaat met Vollering immers ook voor de gele trui. "We zullen zien of geel en groen combineerbaar zijn. Na drie ritten zullen we een idee hebben of Lotte een rol kan spelen in het gevecht voor de groene trui. Dan kunnen we zien of het de moeite is om energie te steken in de tussensprints. We hebben een ploeg die goed is op alle terreinen. We kunnen dus verschillende kaarten trekken."