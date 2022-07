Pauwels denkt niet dat rust concurrentie van Wout voordeel biedt: "Van Aert de topfavoriet, je kunt niet om hem heen"

Serge Pauwels schat de kansen van Wout van Aert in om de tijdrit op de voorlaatste Tour-dag te winnen. Van Aert is topfavoriet, stelt Pauwels onomwonden.

In de podcast Sporza Tour passeert de theorie dat concurrenten van Van Aert, zoals Ganna, zich meer koest hebben kunnen houden in de loop van deze Tour en dus frisser aan de start van de tijdrit komen. "Als we terugdenken aan die beelden van Van Aert op Hautacam, dan kun je toch alleen maar concluderen dat hij in de vorm van zijn leven steekt", zegt Pauwels over Van Aert.

© photonews

Over wie hij de meeste kansen toedicht, moet de assistent-bondscoach dan ook niet al te lang nadenken. "Voor mij is Wout dan ook de topfavoriet, je kunt eigenlijk niet om hem heen. Mocht het een eendagskoers geweest zijn, dan was het misschien anders geweest."

Van Aert is natuurlijk niet de enige Belg die met ambitie van start zal gaan. "Ik kijk ook uit naar Yves Lampaert, die zal hier ook zijn zinnen op gezet hebben."