Opgaves Tour: Michael Woods, Guilaume Boivin en Gorka Izagirre moeten de Tour met Parijs in het zicht verlaten

Het zou je maar overkomen. De hele Tour ken je geen problemen, maar met Parijs in zicht moet je de Tour verlaten.

Michael Woods testte positief op corona. Hij stond niet meer aan de start van de laatste rit. Nog bij Israël-Premier Tech kwam Guillaume Boivin niet meer aan de start. Hij voelde zich wat ziek en uit voorzorg vertrok hij niet meer.

While we are all looking forward to the final stage in Paris today, unfortunately, Michael Woods won’t take the start as he has returned a positive Covid test. ____ 🇫🇷 #TDF2022

We are down to three riders for today’s celebratory stage in @LeTour. Guillaume Boivin isn’t feeling well and despite a negative Covid test, he won’t line up at the start line as a precaution.

____

🇫🇷 #TDF2022