Oier Lazkano overleeft de vroege vlucht en komt solo aan in de Tour de Wallonie, renner van Alpecin-Deceuninck is de nieuwe leider

Oier Lazkano heeft de 2e rit in de Tour de Wallonie gewonnen. Hij reed de hele dag in de aanval en kwam solo aan. Robert Stannard heeft de leiderstrui overgenomen.

De Tour de Wallonie was aan zijn 2e etappe toe. Het vertrek was in Verviers. Daarna ging het over glooiende wegen richting Herve. Het waren enkele lussen met 7 officiële beklimmingen. Onder meer de Maquisart en de Redoute moesten beklommen worden. De laatste klim lag op 40 km van de streep, maar ook nadien bleef het op en af gaan.

6 renners kozen het hazenpad. Daarbij zaten Gianni Vermeersch, Edward Theuns en Victor Campenaerts. In het peloton reed Quick Step-Alpha Vinyl op kop. Daarna nam Cofidis het over. Ondertussen was de kopgroep al gehalveerd. Vermeersch en Campenaerts bleven samen met Oier Lazkano over. 10 km verder moest ook Vermeersch eraf.

Een ruime groep rukte zich los van het peloton op de Redoute. Zij kwamen bij de koplopers. Op 5 km van de streep viel Lazkano opnieuw aan. Iedereen keek naar elkaar. Loïc Vliegen en Jusus Herrada gingen in de tegenaanval, maar ze kwamen te laat. Lazkano won voor Vliegen en Herrada. Robert Stannard nam de leiderstrui over.