VOORBESCHOUWING RIT 21: Wie wint de koninklijke sprint op de Champs-Élysées?

De Tour is aan zijn laatste etappe toe. Voor het eindpodium met de Arc de Triomphe op de achtergrond is er eerst nog de sprint op de Champs-Élysées.

Starten doen de renners aan La Défense, vlakbij de Champs-Élysées. Daarna maken ze een ommetje via het kasteel van Versailles, de gebouwen van ASO en het Louvremuseum. Uiteindelijk passeren ze na ruim 60 km voor de 1e keer de streep. Daarna volgen nog 8 rondes van 6,8 km.

TRADITIES EN EENS EEN UITZONDERING

Traditiegetrouw zal het peloton samenblijven tot de Champs-Élysées. Onderweg is er ruimte voor een aantal foto's. De ploeg van de gele trui zal bij de 1e passage over de finishlijn als 1e in het peloton rijden. Nadien volgen nog enkele uitvallen. In de hoop om de sprint te ontlopen.

De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2005. Alexander Vinokourov bleef nog net uit de greep van het peloton en kon zo nog een plaats in de top 5 van het algemeen klassement behalen.

REVANCHE

De favorieten moeten dus bij de sprinters gezocht worden. Bij de Belgen zijn er 2 favorieten. Wout Van Aert won vorig jaar al op de Champs-Élysées. Al zou het kunnen dat hij het opnieuw aan Christophe Laporte laat. Hier en daar liet hij al uitschijnen dat hij niet zou willen meesprinten, maar ook dat zijn gevoel tijdens de rit kan veranderen. Ook Jasper Philipsen zal gebrand zijn om te winnen. Vorig jaar werd hij 2e en was hij ontroostbaar.

Ook andere sprinters zullen deze prestigieuze zege willen hebben. Caleb Ewan won in 2019. Als hij dit jaar zou winnen, zou hij zijn hele Tour en die van Lotto Soudal goedmaken. Ook Alexander Kristoff en Dylan Groenewegen wonnen al eens op de Champs-Élysées. Ook is er nog Fabio Jakobsen die voor de 1e keer daar zal sprinten.

NOG 1 VRAAG

Met de winnaar van de laatste rit zal ook de laatste vraag van deze Tour beantwoord worden. Alle andere prijzen zijn al uitgedeeld. De winnaar van de laatste rit zal ook op het podium met de Arc de Triomphe staan. Gevolgd door de truien, het eindpodium, het ploegenklassement en de Prijs van de Superstrijdlust.