Lotte Kopecky relativeert missen van vlucht in Tour de France Femmes met humor: "Ik ben Wout van Aert niet"

Goed dat Lotte Kopecky er haar humor niet bij verliest. Net als Wout van Aert dat deed, wil ze in de Tour graag het groen veroveren. In dat opzicht deed ze in de tweede rit een slechte zaak.

Overeind blijven was tussen Meaux en Provins al een huzarenstukje. De etappe stond bol van de chaos. "Het was enorm hectisch", reageert Kopecky bij Sporza. "Het begon op een kilometer of 30 van het einde. Het was de ene valpartij na de andere. Dat is niet zo prettig."

SLIMME AANVAL

Kort voor en na de tussenspurt ontplofte de koers helemaal. "Ik was 2e in de tussenspurt. Dan ging Balsamo vol door en sprong de ene na de andere erachter. Mijn benen liepen redelijk vol. Ik dacht dat als er een goeie organisatie zou komen, dat het geen ramp hoefde te zijn. Maar het gat werd niet meer gedicht. Ik ben ergens toch wel ontgoocheld. Maar ook dat is koers. Het was een mooie en slimme aanval."

Kopecky was dus niet mee met het elitegroepje, Vos wél. Zij won ook de rit en heeft nu in het puntenklassement al 35 punten meer dan Kopecky. "Ik ben Wout van Aert niet", kan Kopecky er nog wel mee lachen. "Soms moet je de lat iets minder hoog leggen. Ik ga proberen om zo goed mogelijk te herstellen. Morgen is er een andere mooie dag."