Arnaud De Lie loopt geen breuken op na val in Tour de Wallonie

In de slotetappe van de Tour de Wallonie kwam Arnaud De Lie op de kasseieen ten val. Hij moest opgeven en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Na verder onderzoek werden er geen breuken vastgesteld. Het bleef enkel bij schaafwonden. Zijn volgende wedstrijd is de Tour of Leuven op 7 augustus.

Update on @Arnaud_De_Lie, who crashed on one of the cobbled sections: apart from some abrasions, there are no further injuries. GP Leuven should be his next race.