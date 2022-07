Drie dagen na vorige overwinning slaat Simon Yates opnieuw toe op Spaanse bodem met rit-en eindzege

De Spaanse bodem is Simon Yates goed gezind. Voor de tweede keer in enkele dagen sloeg de voormalige Vueltawinnaar opnieuw toe: dat belooft voor San Sebastián.

Na de massasprint in de openingsetappe zou de beslissing in deze koers vallen op de tweede en laatste dag. De rit van en naar Gijuelo was immers meer dan zwaar genoeg om wel het verschil te maken. Dat gebeurde ook: het werd een gevecht van man tegen man tussen Simon Yates en George Bennett.

DUBBELSLAG VOOR YATES

De slotkilometers waren wel vlak: het was dus niet simpel om dan nog een kloof dicht te rijden. Yates verdedigde zijn voorsprong op zijn achtervolger van meer dan een minuut met succes. Zijn ritoverwinning was dus ook meteen goed voor de eindzege in de Vuelta Castilla y Léon.

Enkele dagen geleden had de Brit van BikeExchange nog de Ordiziako Klasika gewonnen: de klimmer is dus meer dan klaar voor de Clásica San Sebastián. George Bennett van UAE hield zijn tweede plaats in de wedstrijd vast.