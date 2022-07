Egan Bernal laat nog eens van zich horen terwijl hij werkt aan comeback: hoogtestage is achter de rug

Hoe zou het nu echt zijn met Egan Bernal? Zit een comeback er inderdaad binnenkort reeds aan te komen? Bernal heeft alleszins zelf nog eens van zich laten horen.

Dat doet de Colombiaan via sociale media. De Girowinnaar van 2021 is op hoogtestage gegaan naar Andorra en is nu weer thuis in Monaco. "Na drie weken hard en geconcentreerd te trainen op hoogtestage, zet ik nu thuis mijn voorbereiding verder."

"Mijn volgende grote doel is om weer in competitie te treden", is Egan Bernal duidelijk. Ondertussen wordt er luidop gespeculeerd of de winnaar van twee grote ronden ook nog de Vuelta zou rijden dit jaar. Dat zou wel erg straf zijn gezien de zware kwetsuren die hij bij zijn trainingsongeval in januari opliep.

Después de 3 semanas de concentración en altura y duro entrenamiento 👊🏽, vuelvo a casa y acá seguimos la preparación. Siguiente gran objetivo, volver a competir 👌🏽

Trabajo duro, paciencia, y convicción en lo que se hace son claves para salir adelante. pic.twitter.com/kBhpbAg4D4 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 27, 2022

De Ineos-renner weet alvast dat hij nog een bepaalde weg heeft af te leggen. "Hard werken, geduld tonen en overtuigd zijn van eigen kunnen is de sleutel."