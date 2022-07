Lotte Kopecky draait de knop om: "Tegen mezelf gezegd dat de Tour opnieuw begon"

Lotte Kopecky was 6e in rit 4 van de Tour de France Femmes. Een opsteker voor haar na enkele mindere dagen.

Op de 1e onverharde stroken moest Lotte Kopecky nog lossen. Telkens kwam ze terug. Al moest ze daar elke keer heel diep voor gaan. "Ik ben 10 keer gestorven om terug te keren", zei ze aan Sporza. Uiteindelijk sprintte ze nog naar een 6e plaats: "Dat deed ik vooral voor de punten. Ik kan niet zeggen dat ik met een super goed gevoel rondreed, maar ik ben wel tevreden. Ook vooral omdat onze ploeg een sterke wedstrijd reed."

"Over mijn gevoel op de Champs-Élysées was ik tevreden", zei Kopecky. "Daarna was het niet zoals ik verhoopt had. Ik zei op de avond voor rit 4 tegen mezelf dat de Tour gewoon opnieuw begon. Er is nog niets gebeurd. Al is het wel moeilijk om dan kalm te blijven en in al je trainingsarbeid vertrouwen te hebben."