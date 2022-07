Nieuwe namen in het peloton: Quick-Step verwelkomt belofte Raccani als stagiair, Astana legt andere Italiaan vast

Er komen nog wat nieuwe namen in het peloton. Quick-Step Alpha en Astana halen een Italiaan in huis. Bij Quick-Step gaat het om een stagiair, bij Astana voor een renner die een ploeg zocht door de schorsing van Gazprom.

Bij Quick-Step is de voorbije jaren al gebleken dat ze een goed oog hebben voor talentvolle stagiairs. Het volgende talent dat zijn kans krijgt, is de 21-jarige Simone Raccani. Deze jongeman uit Vincenza maakte een goede indruk bij de beloften en mag nu proberen te bewijzen dat hij ook bij de grote jongens zijn mannetje kan staan.

"Ik ben heel blij dat ik als stagiair voor deze ploeg mag rijden, één van de beste en meest succesvolle ploegen ter wereld", aldus Raccani, die voor het eerst voor Quick-Step zal koersen in de Ronde van Burgos. "Mijn droom is om een klassementsrenner te worden en dit is een geweldige kans om te zien hoe het er elke dag aan toegaat bij de profs en om veel dingen te leren die me zullen helpen groeien als renner."

LASTIGE PERIODE VOORBIJ VOOR SCARONI

Astana Qazaqstan heeft dan weer een contract gegeven tot het einde van het seizoen aan Christian Scaroni (24). Die koerste tot begin maart voor Gazprom-Rusvelo, dat nadien geschorst werd wegens de oorlog in Oekraïne. Scaroni kon nadien enkel onder de Italiaanse vlag koersen. Nu heeft hij dus weer een ploeg. "Na een lastige periode in mijn carrière heb ik weer de kans gekregen om een contract te tekenen bij een grote ploeg."