Een zieke Julie De Wilde verliest haar witte trui in de Tour de France Femmes

Julie De Wilde heeft haar witte trui in de Tour de France Femmes moeten afgeven. Ze werd in nacht voor etappe 6 ziek.

Wat een pech voor Julie De Wilde. Ze droeg na 5 dagen de witte trui, maar in de nacht in de aanloop van de 6e etappe werd ze ziek. Ook had ze even koorts. Toch kwam ze aan de start. Ze wou absoluut haar witte trui verdedigen.

In de finale brak het peloton in verschillende stukken en De Wilde kwam in een van de achtervolgende groepjes terecht. Ze reed uiteindelijk als 52e over de streep en verloor 30 seconden op haar concurrente Julia Borgström, die wel in de 1e groep zat.

Voor De Wilde was het niet genoeg om haar witte trui te redden. Ze staat na 6 etappes 2e in het jongerenklassement op 14 seconden van Borgström.