Jasper Philipsen krijgt te duchten tegenstander erbij in criterium van Putte

Het criterium van Putte had beloofd nog een grote naam aan het deelnemersveld toe te voegen en doet dat ook.

Met Jasper Philipsen had het na-Tourcriterium van Putte al zijn grote vis beet. Nu kondigt de organisatie ook de komst van Michael Matthews aan.

Matthews won in de afgelopen Tour de France in Mende een etappe en pakte in het verleden ook de groene trui.

Andere namen op het criterium zijn Arnaud De Lie, Cedric Beullens, Bas Tietema, Thimo Willems, Ward Vanhoof, Stefano Museeuw en Vincent Baestaens.