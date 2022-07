Marianne Vos sprint autoritair naar haar 2e ritzege, Lotte Kopecky op 3

Marianne Vos heeft haar 2e zege in de Tour de France Femmes gepakt. Ze won vlot de sprint in Rosheim. Ook blijft Vos leidster.

De rensters moesten na rit 5 geen al te grote afstand afleggen om naar de start van rit 6 te gaan. De start lag in Saint-Dié-des-Vosges. Vandaaruit trokken ze naar Rosheim. Daar reden de rensters enkele lussen en was er een lokale ronde met een klim van 4e categorie.

In de vroege vlucht zaten 14 rensters. Jesse Vandenbulcke vertegenwoordigde België in de kopgroep. Het peloton liet de voorsprong niet te groot worden en hield de kopgroep binnen schot.

Tijdens de lokale ronde spatte de kopgroep uit elkaar. Marie Le Net bleef als laatste over en werd op ruim 5 km van de streep gegrepen. In het peloton was er een val op 20 km van de streep met onder meer Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. Kopecky kon terugkeren in het peloton.

Een ruime groep ging in de straten van Rosheim naar een sprint. Marianne Vos ging als 1e aan en niemand kon er nog over. Marta Bastianelli werd 2e. Kopecky sprintte naar plaats 3. Vos verstevigt haar gele trui.