Demi Vollering rijdt naar een 2e plaats in de Tour de France Femmes: "Een dag heeft nog nooit zo lang geduurd"

Demi Vollering reed achter Annemiek van Vleuten naar plaats 2. Achteraf was ze heel vermoeid en klonk ze ook vermoeid tegenover de pers.

Bij Annemiek van Vleuten kon Demi Vollering het langste blijven, maar op 1 km van de top van de Platzerwasel moest ook zij lossen. Ze reed uiteindelijk als 2e over de streep. Ze was duidelijk vermoeid en sprak daarna met de pers.

"Of ik tevreden ben? Dat weet ik nog niet zo goed", zei Vollering. "Uiteindelijk heb ik alles gedaan wat erin zat. Dus daarom kan ik niet ontevreden zijn, maar ik vind het wel spijtig dat ik niet langer kon aanklampen."

"Ik had de aanval van van Vleuten wel verwacht", ging Vollering verder. "Toen ik haar naar voren zag komen, wist ik hoe laat het was. Alleen jammer dat we niet met een grotere groep overbleven."

"Ben ik ooit al zo kapot gegaan? Nee, mijn dag heeft nog nooit zo lang geduurd", sloot Vollering af. Daarna draaide ze zich om naar het team te gaan. Ook zei ze nog een veelzeggende "halleluja".