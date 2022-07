Tiesj Benoot 3e in de Clasica San Sebastian: "Ik mag best trots zijn'

Tiesj Benoot is als 3e over de streep van de Clasica San Sebastian gereden. Hij was na de wedstrijd tevreden.

Het was een harde koers tijdens de Clasica San Sebastian. "Op de Jaizkibel werd er heel hard doorgereden", zei Tiesj Benoot via zijn ploeg. "Ik voelde daar al dat Quick Step-Alpha Vinyl iets van plan was. Ondertussen hielden Timo Roosen en Lennard Hofstede mij goed voorin." Op de Erlaitz viel Remco Evenepoel aan en ontplofte de koers. "Ik koos toen om mijn eigen tempo te rijden", ging Benoot verder. "Op de top wachtte ik op Pavel Sivakov en Bauke Mollema, zodat we een goede groep hadden in de achtervolging." De groep reed richting de Murgil-Tontorra. In de groep zaten ondertussen ook Simon Yates en Carlos Rodriguez. "Yates moest als 1e lossen. Daarna Mollema. Toen ben ik vol doorgereden en ging ik op zoek naar Sivakov en Rodriguez die gaan versnellen waren. Rodriguez kon ik nog inhalen, maar Sivakov niet. Ik denk dat ik best trots mag zijn met deze 3e plaats. En nu is het tijd om wat te rusten", sloot Benoot af.