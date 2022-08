Philipsen blijft het goed doen in criteriums en is de beste in dernycriterium in Putte, ook De Lie op podium

Jasper Philipsen trekt zijn goede vorm nog even door in de criteriums. Ook het dernycriterium van Putte schreef de sprinter van Alpecin-Deceuninck op zijn naam.

Philipsen had een kleine week geleden al het criterium van Aalst gewonnen. In Putte stond wel een bijzonder evenement op het programma, want het was een natourdernycriterium. Ook achter de derny kwam 'de Vlam van Ham' dus het best uit de verf.

De tweevoudige ritwinnaar uit de Tour hield enkele mooie namen achter zich. De Australiër Michael Matthews werd tweede en Arnaud De Lie, de spurtbom van Lotto Soudal, eindigde als derde. Cedric Beullens en Bas Tietema vervolledigden de top vijf.

WORST WINT BIJ DE VROUWEN

Ook de vrouwen reden in Putte een wedstrijd achter de derny. Annemarie Worst van Plantur-Pura kroonde zich tot winnares en klopte Ellen Van Loy en Mieke Docx.