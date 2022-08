'Laurens Sweeck gaat volgend seizoen Sven Nys en Wout van Aert achterna'

Het is nog even wachten, maar ook in het veldrijden wordt al gekeken voor de nodige transfers.

Zo zou Laurens Sweeck de overstap maken naar Crelan, als we WielerFlits mogen geloven. Daarmee treedt hij in de voetsporen van mannen als Sven Nys en Wout van Aert die in het verleden voor de ploeg reden.

Crelan kwam de voorbije jaren vooral in de kijker met Sanne Cant, maar zou het budget voor de mannenploeg volgend seizoen optrekken. Sweeck is einde contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

WielerFlits meent dat het nog niet duidelijk is of Sweeck zijn contract dat tot het einde van het jaar loopt volledig zou uitdoen bij Jurgen Mettepenningen, of vroeger de overstap maken.